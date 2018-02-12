Саакашвили рассказал, как его прабабушка спасла Сталина

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его прабабушка спасла в свое время Иосифа Сталина от царских жандармов.

«Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца — богатого промышленника», - написал политик на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, Сталин ей за это «отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата».

Эту историю бывший губернатор вспомнил после просмотра фильма «Смерть Сталина», о котором он положительно отозвался. Этот фильм Саакашвили назвал «суперкрутым».