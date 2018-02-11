Состояние найденного на месте крушения самолета Ан-148 «черного ящика» оценивается как удовлетворительное

«Черный ящик», который был найден на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин по видеосвязи в ходе совещания под руководством главы министерства Владимира Пучкова.

«Найден один самописец. Место поисковых работ оцеплено», – заявил Полетыкин.

Обнаруженный первый «черный ящик» оказался параметрическим. Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

«”Черный ящик" признан как прибор регистрации параметров полета», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что состояние найденного «черного ящика» оценивается как удовлетворительное.

По словам собеседника агентства, второй «черный ящик», бортовой речевой самописец, пока не найден, его поиски продолжаются.

Самолет Ан-148 потерпел крушение недалеко от деревни Степановское Раменского района. МЧС России опубликовало список находившихся на воздушном судне, среди которых были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

В связи с авиакатастрофой по указу губернатора Оренбургской области Юрия Берга 12 февраля будет объявлен траур.

По факту крушения самолета Ан-148 СК РФ возбудил уголовное дело.