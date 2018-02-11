Поисковая группировка на месте крушения Ан-148 под Москвой увеличена до 600 человек

Группировка спасателей на месте авиакатастрофы увеличена до 600 человек и 120 единиц техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Игоря Кутровского.

«К ликвидации ЧС привлечены на данный момент почти 600 человек и 120 единиц техники», - сообщил представитель НЦУКС.

Самолет Ан-148 потерпел крушение 11 февраля. Борт следовал из московского аэропорта Домодедово в Орск, однако пропал с радаров через несколько минут после взлета. На борту находился 71 человек – 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

В связи с трагедий 12 февраля объявлено днем траура в Оренбургской области. Кроме того, спасательным ведомством была открыта горячая линия. Ее номер 8-800-775-17-17. По факту крушения Ан-148 было возбуждено уголовное дело. Расследованием катастрофы занимается специальная следственная группа.