Место крушения Ан-148 в Подмосковье сняли с коптера

Самолет Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На месте катастрофы ведутся поисково-спасательные работы. Телеканал «360» публикует видео, снятое с беспилотного летательного аппарата.

На борту самолета «Саратовских авиалиний» находился 71 человек, 65 пассажиров и 6 членов экипажа, транспортная прокуратура подтвердила их гибель. Большинство погибших были жителями Оренбургской области, 12 февраля объявлен днем траура в регионе.

Кроме того, спасательным ведомством была открыта горячая линия. Ее номер 8-800-775-17-17. По факту крушения Ан-148 было возбуждено уголовное дело. Выяснением обстоятельств крушения лайнера занимается специально сформированная следственная группа с опытом расследований авиакатастроф, поручение по ее созданию отдал президент России Владимир Путин.