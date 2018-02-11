Среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье оказались дети и подростки

Среди погибших при крушении самолета Ан-148 в Московской области было трое детей.

«Были дети, трое детей. Старшему 17, младшему 5 лет», – сказала начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Инна Аверкова, сообщает «Интерфакс».

Ранее был опубликован полный список пассажиров и членов экипажа разбившегося воздушного судна, в нем числится 71 человек.

Самолет компании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. На его борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По последним данным, выжить не удалось никому.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 12 февраля, объявлен в Оренбургской области днем траура.