Путин переносит рабочую поездку в Сочи в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

Президент России Владимир Путин переносит рабочую поездку в Сочи в связи с крушением самолета Ан-148 в Московской области и возможной необходимостью координации работы правительственной комиссии.

«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что на вторую половину дня у российского лидера запланированы контакты с главой Палестины Махмудом Аббасом, который приедет с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

«О других мероприятиях проинформируем дополнительно», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», который выполнял рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово. Его обломки были обнаружены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту воздушного судна находился 71 человек. По последней информации, в результате авиакатастрофы никто не выжил. По факту крушения Ан-148 СК РФ возбудил уголовное дело.