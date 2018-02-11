В Подмосковье введен режим чрезвычайной ситуации из-за крушения Ан-148

После катастрофы самолета Ан-148 на территории Московской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

«Введен режим чрезвычайной ситуации», – сообщил собеседник агентства.

Самолет Ан-148, который следовал из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, транспортная прокуратура официально подтвердила их гибель. В связи с трагедий 12 февраля объявлено днем траура в Оренбургской области.

Кроме того, спасательным ведомством была открыта горячая линия. Ее номер 8-800-775-17-17. По факту крушения Ан-148 было возбуждено уголовное дело. Расследованием крушения Ан-148 занимается специальная комиссия, поручение по ее созданию отдал президент России Владимир Путин.