СМИ: В КНДР перед Олимпиадой в радиоэфире прозвучали шпионские шифры

В эфире радио Северной Кореи вновь прозвучали загадочные послания, которые напоминают шпионские шифры.

Как сообщает Daily Star Online, последнее них появилось непосредственно перед началом Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

Сообщения представляют собой числа, в которых якобы зашифрованы послания для агентов Северной Кореи, которые работают под прикрытием. Для их передачи используются коротковолновые радиостанции, принадлежность которых к какой-либо стране или организации не установлена.

Издание обратило внимание на сообщения, которые вышли в эфире радиостанции V15, предположительно, находящейся в Северной Корее и известной также как «Радио Пхеньян».

Подобные послания были замечены летом 2016 года. Тогда диктор анонсировала «обзор заданий по физике для студентов, которые отправились в геологическую экспедицию по стране» и «практические задания по математике для членов экспедиции из команды номер 27». После этого радиоведущая зачитывала фразы вроде «Номер 55 на странице 913» или «Номер 35 на странице 459». В Сеуле акцию с передачей секретных кодов посчитали психологической атакой, с помощью которой КНДР якобы собиралась запугать Южную Корею и заставить местные власти поверить в увеличение количества ее агентов.

В годы холодной войны Северная Корея использовала радио для передачи сведений своим агентам. Позже, с распространением Интернета, от этого метода отказались. В частности, активность радиостанции V15 была зафиксирована в 1980-е годы, в 2001 году она свою деятельность приостановила, а летом 2016 года продолжила вновь.