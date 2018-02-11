МЧС опубликовало видео с места авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье

МЧС РФ опубликовало видео с места крушения пассажирского самолета, разбившегося днем 11 февраля в Московской области. На кадрах – работа поисково-спасательных отрядов ведомства.

Жертвами аварии борта «Саратовских авиалиний», направлявшегося из подмосковного аэропорта Домодедово в Орск, стал 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Полный список тех, кто находился в самолете в момент трагедии, можно посмотреть по этой ссылке.

МЧС России также открыло горячую линию для психологической помощи родным и близким жертв авиакатастрофы. Ее номер 8-800-775-17-17.

По факту крушения Ан-148 было возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 12 февраля, объявлен в Оренбургской области днем траура.