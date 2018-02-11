Кириенко вручил награды «Лидерам России»

В Сочи состоялась церемония награждения победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Награды триумфаторам вручил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на закрытии финала конкурса.

Победителями всероссийского конкурса стали 103 человека, они заслужили равное количество баллов. Теперь финалисты смогут в течение года консультироваться у лучших управленцев страны.

В своей речи Кириенко отметил, что конкурс «Лидеры России» не преследовал цели подбора кадров для государственной службы. Однако победители, которые имеют желание делать карьеру в этой сфере, могут воспользоваться предложением пройти обучение по образовательной программе Высшей школы госуправления при РАНХиГС.

На всероссийский конкурс «Лидеры России» было подано почти 200 тысяч заявок, однако полуфиналистами стали меньше трех тысяч человек. Конкурс создан по поручению президента РФ Владимира Путина и призван выявить молодых лидеров со всей страны и развить их таланты.