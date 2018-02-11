Обломки раскидало по огромному радиусу: кадры поисковой операции на месте крушения Ан-148

На месте крушения Ан-148 в Раменском районе Московской области продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели и криминалисты изучают место катастрофы.

Обломки самолета раскидало по огромному радиусу, многие его фрагменты сильно повреждены. Поисковые работы осложняются погодными условиями: на Московский регион вновь обрушился снегопад.

Ранее в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре официально подтвердили гибель всех пассажиров и членов экипажа лайнера Ан-148 компании «Саратовские авиалинии», который следовал из Москвы в Орск 11 февраля. На борту находился 71 человек.

Расследованием крушения Ан-148 занимается специальная комиссия, созданная по поручению президента Владимира Путина. СК РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Спасателям уже удалось найти первый черный ящик Ан-148.