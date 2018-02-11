В Оренбургской области объявлен траур по жертвам авиакатастрофы Ан-148

В Оренбургской области понедельник, 12 февраля, объявлен днем траура по жертвам крушения самолета Ан-148, разбившегося сегодня днем в Московской области. Лайнер «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Домодедово в Орск, упал через несколько минут после вылета.

«Указом губернатора Оренбургской области Юрия Берга завтра, 12 февраля, в регионе будет объявлен день траура в связи с авиакатастрофой в Подмосковье», – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Все, кто находился на борту самолета – в общей сложности 71 человек, – погибли. Данную информацию подтвердили в прокуратуре. МЧС России опубликовало на своем сайте список пассажиров и членов экипажа.

Кроме того, спасательным ведомством была открыта горячая линия. Ее номер 8-800-775-17-17.

По факту крушения Ан-148 было возбуждено уголовное дело. Расследованием крушения Ан-148 занимается специальная комиссия, поручение по ее созданию отдал президент России Владимир Путин.