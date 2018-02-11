Северокорейская делегация завершила визит в Южную Корею

Высокопоставленная делегация из КНДР во главе с формальным главой Северной Кореи Ким Ён Намом и спецпосланником Ким Ё Чжон, сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, завершила визит в Южную Корею и вылетела на родину. Об этом сообщает Reuters. Это был первый визит делегации КНДР подобного уровня в соседнее государство. Проводить делегацию, которая вылетела из сеульского аэропорта Инчхон, прибыл глава министерства по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мен Гюн.

Делегация, в составе которой было 22 человека, прибыла в Южную Корею специальным рейсом в пятницу, 9 февраля, на мероприятия по случаю открытия Олимпиады в Пхенчхане. Сестра Ким Чен Ына провела переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром страны Ли Нак Ёном.