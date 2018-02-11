МЧС опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148

МЧС России опубликовало на своем сайте список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148, упавшего днем 11 февраля в Московской области через несколько минут после вылета из Домодедово. Лайнер «Саратовских авиалиний» направлялся в Орск.

На борту рейса 6W703 находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Как сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Расследованием крушения Ан-148 занимается специальная комиссия, созданная по поручению президента Владимира Путина. СК РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

Спасателям уже удалось найти первый черный ящик Ан-148.

МЧС РФ открыло горячую линию психологической помощи. Ее номер 8-800-775-17-17.