Израильские военные подтвердили, что F-16 потерпел крушение после поражения огнем ПВО Сирии

Разбившийся 10 февраля израильский военный самолет был поражен огнем с земли. Об этом сообщает Arutz Sheva, ссылаясь на материалы армейской пресс-службы. До этого не сообщали, что привело к крушению истребителя F-16, который участвовал в налете на Сирию, и называли причину – попадание зенитной ракеты – «вероятной, но не подтвержденной».

«Во время атаки несколько зенитных ракет были выпущены по самолетам ВВС Израиля. Один из них был поражен. Пилоты, в соответствии с инструкцией, покинули самолет и приземлились на территории Израиля», – сказано в материале пресс-службы Армии обороны Израиля.

Пилот истребителя при катапультировании был тяжело ранен, после операции он идет на поправку в больнице израильского города Хайфа. Штурман самолета пострадал менее серьезно.

Напомним, российский президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопрос действия авиации ВВС Израиля на территории Сирии.