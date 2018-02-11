В прокуратуре сообщили о гибели всех находившихся на борту Ан-148

Все находившиеся на борту Ан-148, упавшего днем 11 февраля в Московской области, погибли. Об этом заявили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли», – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Самолет «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Домодедово в Орск, пропал с радаров через несколько минут после вылета. Причину крушения сейчас устанавливают СК РФ и специальная комиссия, созданная по поручению президента Владимира Путина.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

МЧС РФ открыл горячую линию психологической помощи. Ее номер 8-800-775-17-17.

Глава спасательного ведомства Владимир Пучков сообщил журналистам, что сотрудники экстренных служб будут работать на месте трагедии посменно круглосуточно. Спасателям уже удалось найти первый черный ящик Ан-148.