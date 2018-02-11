В МЧС сообщили об обнаружении обломков фюзеляжа Ан-148 и тел погибших

На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 были обнаружены обломки фюзеляжа и тела двух погибших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Министр транспорта РФ Максим Соколов, в свою очередь, сообщил журналистам, что выживших в катастрофе на данный момент нет.

Ан-148, вылетевший из Домодедово в Орск днем 11 февраля, упал через несколько минут после того, как покинул подмосковный аэропорт. На его борту находился 71 человек.

Судя по видеозаписи, которую опубликовало агентство Ruptly, фюзеляж борта после крушения полностью разрушился. По последним данным от спасательного ведомства, среди обломков удалось найти первый черный ящик.

По факту крушения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Кроме того, по поручению президента Владимира Путина была создана специальная комиссия, которая займется расследованием причин произошедшего. Глава государства также выразил слова соболезнования родным и близким погибших.

Всероссийский центр экстренной психологической помощи открыл горячую линию по номеру 8-800-775-17-17.