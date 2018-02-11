Поисково-спасательный отряд «Ангел» не нашел выживших на месте крушения самолета Ан-148

Вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел», который участвовал в поиске обломков упавшего в Подмосковье самолета Ан-148, не смог найти выживших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

«Задачей было установить место падения и произвести разведку местности на предмет выживших. Наша разведка местности по поиску выживших результатов не дала», – заявили в пресс-службе отряда, сообщает ТАСС.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», который выполнял рейс из Москвы в Орск, исчез с экранов радаров через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были обнаружены в районе населенного пункта Степановское Раменского района Московской области. На борту лайнера находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц».