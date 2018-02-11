Пилот разбившегося Ан-148 имел пять тысяч часов налета

Командир самолета Ан-148 компании «Саратовские авиалинии», который потерпел крушение в Подмосковье, был крайне опытным специалистом и имел за плечами тысячи часов налета. Об этом рассказали в авиакомпании, сообщает РИА Новости.

«Командир воздушного судна – Губанов Валерий Иванович 1966 года рождения, образование – Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков. У Валерия Ивановича 2800 часов налета на данном типе самолета, а всего пять тысяч часов налета», – сообщила представитель авиакомпании агентству.

Ранее стало известно, что министр транспорта России Максим Соколов и глава СК РФ вылетели на место предполагаемого падения лайнера. На борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Открыта горячая линия психологической помощи. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.