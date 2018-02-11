Генсек Совета Европы выразил соболезнования России в связи с крушением Ан-148

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил соболезнования России в связи с крушением лайнера Ан-148 в Московской области.

«Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и всем близким. Это печальный день для нашего государства-члена», – сказано в заявлении генсека, сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса № 703 Москва – Орск пропала через несколько минут после взлета из Домодедово.

По предварительной информации, в воздушном судне находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что оно разбилось в Раменском районе Подмосковья рядом с населенным пунктом Степановское.

СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц».

На месте происшествия работают следователи, специалисты экстренных служб и криминалисты.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству в связи с трагедией создать специальную комиссию.