Крашенинникова: Вашингтон сделает все, чтобы две Кореи не смогли сблизиться на Играх-2018

Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда», политолог Вероника Крашенинникова рассуждает о реакции Вашингтона на встречу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с делегацией из КНДР. Беседа состоялась 10 февраля. Делегацию из КНДР возглавил формальный глава государства, председатель президиума Верховного собрания Северной Кореи Ким Ён Нам. В состав делегации также входила сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Вероника Крашенинникова: Олимпийские игры стали для нас политическим испытанием. А для двух Корей они стали политическим шансом. Команды Севера и Юга шли на открытии одной колонной, под одним флагом, под звуки популярной корейской народной песни. И даже женская хоккейная сборная у двух Корей объединенная. А президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон.

Может быть, это и есть начало мира на Корейском полуострове? Кто за? Мы, Китай, Япония, весь мир – за. Но Вашингтон – против. В четверг вице-президент США Майк Пенс пообещал, что администрация Трампа «скоро начнет самый жесткий и агрессивный раунд экономических санкций против Северной Кореи, который когда-либо применялся». Это решение не только против Северной Кореи, но и против политики Южной Кореи по сближению с Севером. В ходе своего турне по Азии Пенс на каждой остановке заявлял, что «администрация Трампа не желает дипломатического прорыва с Северной Кореей» и ставит целью еще больше изолировать Пхеньян дипломатически и экономически. Полагаю, что США продолжат резкое политическое и экономическое давление на Пхеньян и военные провокации.

Не пропустите ток-шоу «Прогнозы» в воскресенье в 22:00 на телеканале «Звезда».

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