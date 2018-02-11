Опубликовано видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье

Опубликована первая видеозапись, сделанная на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Он следовал из московского аэропорта Домодедово в Орск.

На записи можно наблюдать фрагменты обшивки воздушного судна. Судя по закадровой речи авторов ролика, обломки лайнера разбросало на значительное расстояние друг от друга.

Самолет Ан-148 вылетел из Домодедово в 14:00 11 февраля, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Он пропал с радаров через несколько минут после вылета. Позже выяснилось, что лайнер потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья.

На место крушения вылетели министр транспорта РФ Максим Соколов и глава СК РФ Александр Бастрыкин, сформирована специальная следственная группа, в составе которой криминалисты с большим опытом расследования авиакатастроф. Работает горячая линия психологической помощи МЧС РФ.