Поисково-спасательная операция на месте крушения будет вестись круглосуточно

Поисково-спасательные отряды МЧС РФ на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области будут работать круглосуточно. Об этом в ходе совещания заявил глава ведомства Владимир Пучков.

«Спасательные работы будут вестись круглосуточно. Группировка сил работает в сменном режиме», – заявил он.

Крушение борта «Саратовских авиалиний», направлявшегося из Домодедово в Орск, произошло около деревни Степановское Раменского района днем 11 февраля. На его борту был 71 человек, включая, по предварительным данным, одного ребенка.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего, глава ведомства Александр Бастрыкин вылетел на место авиакатастрофы. МЧС России, в свою очередь, открыло горячую линию, ее телефон 8-800-775-17-17.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.