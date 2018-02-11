Ространснадзор проверит авиакомпанию «Саратовские авиалинии» после крушения Ан-148

В связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании «Саратовские авиалинии».

«Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика – авиакомпании "Саратовские авиалинии"», – цитирует представителя ведомства ТАСС.

Также он сообщил, что в Домодедово был создан оперативный штаб. Туда выехал руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, а также его заместитель Владимир Черток.

Ранее сообщалось, что связь с экипажем воздушного судна Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва – Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительной информации, на борту самолета находился 71 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц».

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области была открыта горячая линия психологической помощи.