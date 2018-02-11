История в объективе: камера, запечатлевшая Ленина и Горького, снова может останавливать мгновение

В Москве восстановили камеру знаменитого фотографа Моисея Наппельбаума. В начале XX века он снимал ставшие позже хрестоматийными портреты советских вождей, писателей и других звезд той эпохи: Ленина, Дзержинского, Шаляпина, Горького.

«Англичанка» фирмы «Вотсон» из красного дерева в дорогих мехах с аристократичным отблеском золотистой оправы дождалась своего второго дня рождения. Реставраторы раздобыли аналог утерянного объектива, улучшили плавность хода механизмов. Методом водяной бани они выпрямили отсыревшие двусторонние деревянные кассеты для фотопластинок (флешки на два кадра).

Раритетная фотокамера была выпущена в 1900 году. Последний раз с ее помощью снимали полвека назад, теперь она снова может останавливать мгновение.

В современных условиях для снимков уже не нужны магниевая вспышка и знаменитая накидка фотографа.

Если сейчас фотографию можно сделать всего за один клик, то раньше на съемку и изготовление снимка уходило целых два часа. Чтобы увидеть изображение, нужна была полная темнота, не зря на улице или в светлых помещениях фотографы использовали накидки.

Изображение на фотокамере отображалось в перевернутом виде, долго настраивался фокус, а человек, которого фотографировали, должен был неподвижно сидеть в течение восьми секунд.

Восстановленная камера принадлежала знаменитому фотографу Моисею Наппельбауму. Именно ей он сделал самые известные портреты Ленина. Ильич смотрел на всех жителей Страны Советов с учебников и транспарантов. Только Наппельбаум мог манипулировать вождем, заставляя принять нужное положение, ради удачного кадра.

«То, что Владимир Ильич улыбается, говорит о хорошем психологическом контакте. Фотограф сумел снять такой интимный момент состояния его души», – отметил директор Института профессиональной и любительской фотографии Василий Прудников.

«Ленинской камерой» Наппельбаум снял все медийные лица той эпохи. Причем делал фото в виде картин. К примеру, Шаляпин в образе Мефистофеля. Мастер де-факто изобрел собственный «фотошоп», замысловато царапая и размазывая фон на негативе. Пятна, которые можно принять за брак, на самом деле – творческий замысел.

Работая световой кистью на фоне известных людей, Наппельбаум всегда имел собственный почерк. Его снимки стали самыми яркими в эпоху черно-белой фотографии.