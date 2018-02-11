Следователи проводят обыски в Минсельхозе Забайкальского края

В Забайкалье задержали министра сельского хозяйства Михаила Кузьминова и его заместителя за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СК России по региону.

«Сегодня несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах экс-министра Кузьминова, Малакшиной, в бухгалтерии и других помещениях», – отмечается в сообщении.

Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина превысили полномочия, требуя от пострадавших от засухи сельхозпроизводителей дополнительных условий при выделении им помощи из бюджета. В ходе обысков будут изъяты документы, имеющие значение для предварительного следствия и изобличающие незаконные действия чиновников.

Отмечается, что от незаконных действий чиновников пострадали не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинен ущерб на сумму более 10,5 миллиона рублей.

В отношении министра и его заместителя следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 2 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»).

Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении обоих подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.