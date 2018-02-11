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Новый «Морской охотник» ВМС США: как американцы пытаются противостоять российским подлодкам

Наталья Вальханская
08:28 11.02.2018
На вооружение ВМС США в этом году может поступить самый большой беспилотный корабль в мире.
Фото: darpa.mil
Видео: DARPAtv / YouTube

Американское военное издание The National Interest рассказало, что Научно-исследовательское управление ВМС США получило в конце января беспилотный корабль «Морской охотник», который способен отслеживать бесшумные подводные лодки.

Беспилотник длиной 40 метров может развивать скорость 27 узлов (50 километров в час). Издание отмечает, что «Морской охотник» является самым большим в мире беспилотным кораблем.

По мнению экспертов, главным плюсом беспилотника является невысокая стоимость его ежедневного обслуживания. В день на «Морского охотника» надо тратить 15–20 тысяч долларов, тогда как на эскадренный миноносец ежедневно уходит порядка 700 тысяч долларов.

Программа по созданию противолодочной обороны США, добавляют авторы материала, необходима ввиду серьезных пополнений, которые ожидаются в китайском флоте (к 2030 году количество дизель-электрических подлодок там может достигнуть 75 единиц), а также из-за интенсивного создания подводного флота в России.

По мнению экспертов, «Морской охотник» может быть принят на вооружение ВМС США уже в этом году.

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