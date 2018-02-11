Трамп заявил, что в США можно уничтожить человека одним обвинением

Президент США Дональд Трамп заявил, жизнь и карьеру человека в его стране можно уничтожить только одним обвинением. Об этом он написал в Twitter.

«Жизни людей ломают и уничтожают простым обвинением. Некоторые из них правдивые, а некоторые ложные. Некоторые касаются прошлого, а некоторые настоящего. Но для тех, кого ложно обвинили, нет способа восстановить репутацию – их жизнь и карьера разрушены. Разве больше не существует такого понятия, как правовые гарантии?» – написал американский лидер.

При этом он не уточнил, какие обвинения имеет в виду. Однако Трампу не привыкать: его неоднократно обвиняли и в связях с Россией и в домогательствах по отношению к женщинам.

В прошлом году вспыхнул скандал, главным фигурантом которого стал продюсер Харви Вайнштейн. Его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении актрис, которым он помогал с карьерой в Голливуде. Жертвами обвинений в домогательствах также стали Дастин Хоффман и Кевин Спейси.