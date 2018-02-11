Фанаты вычислили, кто займет Железный трон в «Игре престолов»

Поклонники сериала «Игра престолов» вычислили, кто, вероятнее всего, займет Железный трон.

Речь идет о восьмом сезоне, предполагаемый сценарий которого слили в Сеть. По предварительным прогнозам, сами актеры не будут знать настоящий вариант финала, так как создатели пообещали снять несколько «завершений» саги.

Один из пользователей портала Reddit пересмотрел все сезоны с секундомером в руке, подсчитав, сколько провел на экране каждый из главных героев. Он решил понять, кто из них является самым важным и потенциально «всемонаршим».

Так, король Севера Джон Сноу появлялся на экране 338 минут (5,6 часа), а вот Тириона Ланнистера зрители смогли лицезреть всего на минуту больше – 337 минут. При этом Матерь Драконов Дейнерис Таргариен наблюдали всего 276 минут.

В десятку попали Санса Старк (238 минут), Серсея (236 минут), Арья (224 минуты), Джейми (199 минут), Сэм Тарли (143), а также «король френдзоны» Джорах Мормонт (142 минуты) и Теон Грейджой (136 минут).

Всего в списке 111 персонажей. При этом Короля Ночи показывали за все семь сезонов всего восемь минут.

В итоге фанаты предполагают, что именно Джон Сноу займет Железный трон.