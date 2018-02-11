Жертвами ДТП на Щелковском шоссе стали три человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Щелковском районе Подмосковья, в результате чего погибли три человека, еще трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В районе 33-го километра Щелковского шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей иностранного производства, в результате которого три человека погибли и трое получили травмы различной степени тяжести», – отметили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.