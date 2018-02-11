Пенс заявил, что между Сеулом и Вашингтоном нет разногласий по КНДР
Позиции США, Японии и Южной Кореи по северокорейской ракетно-ядерной программе не расходятся.
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Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс сообщил, что США, Япония и Южная Корея сохраняют единство позиций по северокорейской ракетно-ядерной программе.
Такое заявление он сделал после посещения открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, пишет «Интерфакс».
«Нет никаких темных пятен в позициях США, Южной Кореи и Японии в вопросе продолжения изоляции Северной Кореи экономически и дипломатически до тех пор, пока она не окажется от ядерной программы и программы разработки баллистических ракет», – заявил Пенс.
Во время визита в Южную Корею Пенс возглавил американскую делегацию на церемонии открытия Олимпийских игр. Вице-президент старался игнорировать, но не избегал делегацию КНДР.