Трамп выразил соболезнования из-за гибели полицейских в Огайо

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших полицейских в Огайо.

«Молюсь и соболезную двум полицейским офицерам, их семьям и всем в Уэстервилле», – написал глава Белого дома в Twitter.

Двое полицейских – 39 и 54 лет – были убиты в ходе перестрелки в Уэстервилле. Стражи порядка прибыли на место после поступившего вызова. Подозреваемый в убийстве задержан, он был ранен в ходе перестрелки. Обстоятельства происшествия выясняются.