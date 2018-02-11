Торговые павильоны загорелись на юго-востоке Москвы. Кадры с места пожара появились в распоряжении сайта «Звезды».

ЧП произошло по адресу: Новочеркасский бульвар, дом 57, корпус 1. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

В настоящее время пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет. О причинах возгорания не сообщается.