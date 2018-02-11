В США мужчина избил медведя, напавшего на его собаку

Житель американского города Оррингтон Дастин Грей подрался с медведем, который напал на его собаку, пишет Bangor Daily News.

По словам мужчины, встреча с хищником произошла, когда он гулял со своим 11-месячным щенком в лесу недалеко от дороги. Внезапно появился медведь и набросился на пса.

Грей кинулся защищать свою собаку: пинал дикого зверя, пытался засунуть палец ему в глаз. Косолапый повалил мужчину на землю, но нападать не стал, а убежал обратно в лес.

«Я думал, что он готов съесть меня, что настал мой черед», – заключил Грей.