В США мужчина избил медведя, напавшего на его собаку
Грей прогуливал в лесу собаку, когда внезапно появился медведь и напал на нее.
Фото: DanitaDelimont/ Globallookpress
Житель американского города Оррингтон Дастин Грей подрался с медведем, который напал на его собаку, пишет Bangor Daily News.
По словам мужчины, встреча с хищником произошла, когда он гулял со своим 11-месячным щенком в лесу недалеко от дороги. Внезапно появился медведь и набросился на пса.
Грей кинулся защищать свою собаку: пинал дикого зверя, пытался засунуть палец ему в глаз. Косолапый повалил мужчину на землю, но нападать не стал, а убежал обратно в лес.
«Я думал, что он готов съесть меня, что настал мой черед», – заключил Грей.