Российские военные врачи оказали медпомощь местным жителям в Сирии

Российские военные врачи за минувшие сутки оказали медицинскую помощь 36 сирийцам, среди них 12 детей. Об этом сообщил на брифинге представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он добавил, что за последние сутки Россия, Иран и Турция совместно с координационным центром зафиксировали отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в Латакии, Алеппо, Идлибе, Хомсе и в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

Кроме того, генерал подчеркнул, что в течение суток подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Абу-Абде провинции Алеппо.

При содействии центра 173 сирийских беженца вернулись в свои дома, оставленные после начала боевых действий в стране, в том числе в провинции Хомс – 14, в провинции Дамаск – 16, в провинции Дейр-эз-Зор – 143 человека.