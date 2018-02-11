Всероссийский конкурс красоты выиграла омчанка

Победительницей Всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная» стала 22-летняя жительница Омска Ксения Чернявская. Финал соревнования прошел в Санкт-Петербурге в субботу вечером. В награду девушка получила автомобиль, пишет РИА Новости.

Титул «Мисс зрительских симпатий» жюри присудило Дарье Пахоменко из Воронежа. Вице-мисс конкурса стала жительница Владивостока Алина Кациева. Обеим девушкам организаторы конкурса подарили дизайнерскую одежду (шуба и платье).

Всероссийский конкурс красоты «Ты уникальная» прошел в девятый раз. В этом году в нем приняли участие 55 девушек.