В Ростехе заявили, что обновленная ядерная доктрина США приведет к новой гонке вооружений

Обновленная ядерная доктрина США может привести к новой гонке вооружений, рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post.

«Соединенные Штаты принимают новую программу (обновленную ядерную доктрину – прим. ред.). Она не приведет к улучшению ситуации в мире. Она приведет к очередной гонке вооружений, потому что нам придется делать то же самое, что и американцы. (Стороны) будут продолжать наращивать и наращивать (ядерные вооружения), и тогда будет достаточно малой искры», – считает глава Ростеха.

По словам Чемезова, от гонки вооружений никто не выиграет, в итоге «мир будет уничтожен».

В начале февраля Пентагон обнародовал новую ядерную доктрину Соединенных Штатов, в которой говорится, что Вашингтон не намерен отказываться от ядерного оружия. Среди угроз для США и их союзников названы Россия, Китай, Иран и КНДР.