На Украине задержали туриста, пытавшегося прорваться в зону отчуждения ЧАЭС
Пограничники задержали 39-летнего жителя Баку.
Фото: Maxym Marusenko/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали туриста-экстремала из Азербайджана при попытке попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба ведомства.
«Иностранец пытался незаконно попасть в зону отчуждения ЧАЭС», – говорится в сообщении.
Нарушителем оказался 39-летний житель Баку, его задержали в Киевской области.
В отношении иностранца составлены процессуальные документы. Ему вменяется нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.