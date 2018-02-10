Порошенко назвал главную проблему Украины

Коррупция остается главной проблемой Украины. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil.

«Коррупция всегда была и остается главной проблемой Украины», – сказал глава лидер Украины.

В связи с этим он призвал в 2018 году создать в государстве независимый антикоррупционный суд.

Также Порошенко сказал, что украинские власти собираются сотрудничать с западными спецслужбами по возвращению в страну денежных средств, которые были незаконно вывезены олигархами, чиновниками и политиками.