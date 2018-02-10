WSJ: российские спортсмены выиграли «конкурс стиля» на Олимпиаде

Российские спортсмены выглядели на торжественной церемонии открытия Олимпиады более стильными и непринужденными, чем все остальные. Такого мнения придерживается автор материала в американском журнале Wall Street Journal.

Создатель статьи подчеркивает, что россияне, учитывая все обрушившиеся на них проблемы, «предолимпийское безумие» и запрет на национальную символику, имели право вообще отказаться от униформы, демонстративно нарядившись в простые тренировочные костюмы.

Однако спортсмены из России не растерялись и выиграли «олимпийский конкурс стиля», отмечается в тексте. В итоге атлеты выглядели скромно, непринужденно и с достоинством.

«Вам нельзя называть их сборной России, но вам можно называть их стильными», - озаглавлена статья.

Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане прошла 9 февраля. Российские атлеты участвовали под номером 56, они были одеты в нейтральную форму без национальной символики, а вместо российского триколора несли олимпийский флаг. Команда спортсменов официально называется «Олимпийские атлеты из России».