Кадыров купил биткоины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял решение вложить средства в биткоины, чтобы иметь возможность предметно наблюдать за развитием криптовалюты. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Аргументируя свое решение, Кадыров отметил, что в Чечне будет вводиться блокчейн и будут развиваться инновационные платежные сети. При этом глава региона отметил, что сама по себе инвестиция в криптовалюту является ненадежным предприятием.

«Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты. Инвестиция в биткоины, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой», – написал Кадыров.

Руководитель республики также отметил, что считает необходимым законодательное регулирование этой отрасли в России. Криптовалюта не должна запрещаться, но граждане должны быть защищены от мошенничества и финансовых пирамид, подчеркнул Кадыров.