«Ужасающая боевая игрушка России»: британский таблоид напугал читателей Су-57

В британском таблоиде Daily Express вышла статья, в которой рассказывается о «новом секретном оружии России». Речь идет о новейшем истребителе Су-57.

Авторы статьи описывают российский самолет, используя характерную для подобной прессы лексику. В интерпретации создателей материала Су-57 является «наводящей ужас военной игрушкой России», а само его существование вызывает «страх войны с РФ».

В статье подчеркивается, что новейший российский многофункциональный истребитель будет обладать сверхмощным радаром, который позволит захватывать абсолютно любые цели как на земле, так и в воздухе, а после нейтрализовать их ракетами разных классов.

Чтобы подчеркнуть мифическую «российскую угрозу», авторы статьи многозначительно отмечают, что Су-57 был продемонстрирован всего через несколько часов после обнародования доклада Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению создателей материала, между этими событиями якобы есть некая связь.

Стоит отметить, что пропагандистская риторика статьи не вполне смогла убедить британских читателей в опасности «российской угрозы». Автор самого популярного комментария к статье утверждает, что Россия всего лишь защищает себя, а автор второго по популярности комментария задается вопросом, зачем британские медиа постоянно форсируют эту тему.

Су-57 – истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.