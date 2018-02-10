МЧС объяснило публикацию доклада по вопросам гражданской обороны

Научно-методический труд по гражданской обороне, в котором было сказано в том числе и о действиях в случае возникновения военного конфликта, предназначается специалистам и может быть использован в качестве справочника, но прогнозом и оценкой ситуации в сфере нацбезопасности ведомство не занимается. Об этом заявил представитель МЧС, комментируя сообщения СМИ о том, что в документе представлены вероятные сценарии войны с Российской Федерацией, сообщает РИА Новости.

В «Научно-методическом труде по планированию и ведению гражданской обороны в субъектах РФ и муниципальных образованиях», в частности, говорится о том, что применение ядерного оружия в возможном военном конфликте с Россией маловероятно, однако наиболее реалистичными признаны боевые действия, в которых будет применено современное высокоточное оружие с использованием диверсионных групп.

«Оценка вероятности ядерного удара по территории Российской Федерации, а также прогнозы сценариев ведения военных конфликтов не относятся к компетенции МЧС», – заявил представитель МЧС России.

В МЧС также пояснили, что труд был подготовлен в 2016 году, в его основу легли утвержденные в Российской Федерации документы в области нацбезопасности. В нем излагаются общие вопросы по организации гражданской обороны, информированию и оповещению населения, а также по принципам эвакуации. Это касается чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф и военной угрозы.