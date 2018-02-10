Эксперты составили рейтинг самых популярных кроссоверов в мире в 2017 году

Аналитики Focus2move опубликовали рейтинг самых популярных кроссоверов, согласно результатам которого Toyota RAV4 опередила прошлогоднего лидера списка Honda CR-V по объемам продаж на автомобильном рынке в мире.

Toyota RAV4 за минувший год была реализована в количестве 800 600 единиц, это позволило ей стать самым популярным SUV в мире. На втором месте оказалась Honda СR-V с показателем 757 417 проданных машин. Замкнул тройку лидеров Volkswagen Tiguan с показателем 718 773 проданных автомобиля.

На четвертом месте расположился Hyundai Tucson с показателем 619 622 кроссовера. На пятой строчке рейтинга – Haval H6 – 506 853 авто.

Далее в списке находятся: Nissan Qashqai (498 259 единиц), Nissan Rogue (449 259 машин), Nissan X-Trail (430 325 автомобилей), Kia Sportage (425 178 кроссоверов) и Mazda CX-5 (410 468 авто).