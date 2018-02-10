Нас мало, но мы в тельняшках – Мутко о первой российской медали на Олимпиаде

Вице-премьер Российской Федерации и бывший министр спорта Виталий Мутко прокомментировал новость о первой олимпийской медали, заслуженной российским атлетом на Играх в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

«С победой! Эта бронза – победа. Понятно, что корейцы доминируют, но Семен показал, что нас мало, но мы в тельняшках. Вот в чем сила», – поделился Мутко.

Он отметил, что финал на соревнованиях по шорт-треку был тяжелым, однако Семен Елистратов показал себя с лучшей стороны. Вице-премьер добавил, что бронзовую медаль российского шорт-трекиста он воспринимает как золотую.

Ранее российский спортсмен Семен Елистратов посвятил свою бронзовую награду на Олимпийских играх в Пхенчхане всем атлетам из РФ, которых не допустили на соревнования. В ОКР отметили, что награда спортсмена станет важным подспорьем для всей команды.