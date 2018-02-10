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На Украине объявили о завершении декоммунизации

Вадим Синицын
18:44 10.02.2018
Директор украинского Института национальной памяти отчитался о переименованных городах и снесенных памятниках Ленину.
На Украине объявили о завершении декоммунизации
Фото: Pavlo Pakhomenko / ZUMAPRESS / Globallookpress

На Украине изменены названия тысячи населенных пунктов и снесены все памятники Ленину, в связи с чем процесс декоммунизации в стране можно считать практически завершенным. Об этом в интервью украинскому «Радио Свобода» заявил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«У нас произошло переименование населенных пунктов – около тысячи. Это почти все. Говорю "почти", потому что после переименования обнаружилось девять или десять неочевидных коммунистических названий», – заявил Вятрович.

Глава Института национальной памяти добавил, что в стране также ликвидированы все памятники Владимиру Ленину и другим коммунистическим лидерам, за исключением тех, которые не стоят на официальном учете. Вятрович подчеркнул, что все известные ведомствам памятники уже снесены.

Владимир Вятрович считается одним из самых «патриотичных» историков современной Украины. В числе его последних заявлений – призыв опасаться Булгакова, Высоцкого и Цоя, поскольку эти деятели культуры являются «щупальцами Русского мира».

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