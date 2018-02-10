В порту Мурманска на судне «Камчатский лосось» произошел крупный пожар

Сегодня в 16:15 по местному времени в Мурманске на пульт дежурной службы 01 поступили сведения о возгорании на судне, которое находится в доке.

По информации МЧС по региону, горит верхняя палуба судна «Камчатский лосось».

В ликвидации возгорания участвуют 27 человек личного состава и восемь единиц техники. В настоящее время тушение судна продолжается. Причины инцидента устанавливаются.