В порту Мурманска на судне «Камчатский лосось» произошел крупный пожар
В настоящее время тушение судна продолжается. Причины пожара пока не установлены.
Фото: МЧС РФ
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Сегодня в 16:15 по местному времени в Мурманске на пульт дежурной службы 01 поступили сведения о возгорании на судне, которое находится в доке.
По информации МЧС по региону, горит верхняя палуба судна «Камчатский лосось».
В ликвидации возгорания участвуют 27 человек личного состава и восемь единиц техники. В настоящее время тушение судна продолжается. Причины инцидента устанавливаются.