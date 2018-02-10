Отвалившаяся во время посадки дверь самолета привела пассажиров в панику: видео

Пассажиры самолета авиакомпании Dana Airlines пришли в ужас, когда аварийная дверь в центре салона воздушного судна самопроизвольно открылась и отвалилась во время посадки лайнера в столице Нигерии Абудже. Об этом сообщает Mirror.

Люди в самолете делились фотографиями и видеозаписями с места событий в социальных сетях. По словам пассажиров, момент с отвалившейся аварийной дверью был действительно пугающим.

Кроме того, летевшие этим рейсом люди обратили внимание, что защелка двери еще во время полета была недостаточно плотно закреплена. Люди ощущали вибрации от пола и слышали соответствующий шум. В социальных сетях пассажиры рейса делятся своими переживаниями, представляя, чем обернулось бы открытие двери во время полета, а не посадки.

Авиакомпания дала свой комментарий относительно происшествия, говорится в материале. По мнению перевозчика, с дверью все было в порядке, а открыться она могла только в результате сознательных усилий кого-то из пассажиров. В компании пообещали тщательно расследовать инцидент.