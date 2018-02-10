Британским депутатам грозит массовое увольнение из-за сексуальных скандалов

Каждый пятый работник британского парламента в течение прошлого года хотя бы раз стал жертвой сексуального домогательства или засвидетельствовал такое поведение. Об этом сообщается в парламентском докладе, опубликованном в The Independent.

В опросе приняли участие 1377 сотрудников. Большая часть пострадавших – женщины. Однако и некоторые мужчины заявили о домогательствах со стороны коллег.

По мнению экспертов, главная проблема состоит в том, что многие терпят домогательства и не признаются в случившемся, поэтому ситуация длится не один год. Сотрудники парламента принимают подобные действия со стороны руководства за свидетельство карьерного роста, указывается в документе.

В докладе заверяется, что любой имеет право открыто заявить о случившемся с ним инциденте без риска потери работы.

В британском правительстве это уже не первый случай, когда поднимается проблема сексуального насилия. Первого ноября 2017 года Майкл Фэллон покинул пост министра обороны Великобритании после обвинения в домогательствах по отношению к журналистке.