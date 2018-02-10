СМИ: россиянин обманул американскую разведку на 100 тысяч долларов

Сотрудники американских разведывательных служб заплатили российскому хакеру 100 тысяч долларов за то, чтобы тот вернул «украденное кибероружие», которое ему удалось заполучить при кибератаке на Агентство национальной безопасности (АНБ) США, утвержает The New York Times. По информации газеты, переговоры с россиянином велись в течение нескольких месяцев.

Вместе с кибероружием хакер якобы был готов предоставить информацию, компрометирующую Дональда Трампа, а также данные о «связях американского президента с Россией». За все это он требовал один миллион долларов, пишет The New York Times, причем часть этой суммы – 100 тысяч долларов – он получил еще в сентябре.

Однако, продолжает газета, нужную американским спецслужбам информацию получить так и не удалось. Вместо украденного кибероружия российский хакер, по словам The New York Times, предоставил «сомнительную и, возможно, сфабрикованную информацию о Трампе и других лицах». В нее входили, вероятно, фальшивые выписки с банковских счетов, электронные переписки, предполагаемые данные российской разведки, а также видео, на которых не было звука и с трудом можно было разглядеть присутствующих.

Сотрудники АНБ отказались от дальнейших переговоров с россиянином, подытожили в The New York Times.